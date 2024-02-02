Вводится полный запрет: вступает в силу новое правило для всех, у кого есть дача и огород
- 10:15 2 февраля
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- Служба новостей
С 2024 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся времени пребывания на дачных участках и загородных домах. Согласно этим правилам, разрешено пребывание на участке с 1 апреля по 1 октября.
Определения "индивидуальный жилой дом" и "загородный дом" теперь имеют более четкое определение. Если ваш дом оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, то вы можете проживать в нем в течение всего года. Однако в случае загородных домов ситуация иная. Обычно эти дома не используются зимой, так как все системы отключаются на этот период.
Поэтому проживание в загородных домах круглый год запрещено, и нельзя требовать подключения коммуникаций зимой. Однако владельцы загородных домов все еще могут посещать их вне установленного периода, но полноценно использовать их не получится.