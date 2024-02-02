В феврале в Коми отепель сменится аномальными морозами
- 07:10 2 февраля
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- Татьяна Зубова
Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в феврале.
По информации специалистов, осадков в этом месяце выпадет немало - примерно 90 - 100% от нормы (при норме 27-33мм). Температура воздуха в основном будет держать на 1-3 градуса выше нормы (при норме - 11...-16С, на крайнем северо-востоке - 17...19С).
В первые полторы недели регион накроет циклон, что принесёт с собой тёплую погоду с небольшими, а на юге Коми умеренными снегопадами. Температура в основном останется выше нормы. С 6 до 15 февраля специалисты обещают оттепель.
А ближе к середине месяца, территория республики окажется под влиянием Азиатского антициклона. Осадков "поубавится", а температура приблизится к норме. А отдельные дни - ниже нормы. В середине месяца заток атлантического воздуха принесёт ещё большие холода в Коми. Синоптики прогнозируют морозы до -18...-25, .а на севере и в центральной части Коми - до - 32.