В феврале в Коми отепель сменится аномальными морозами

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Синоптики рассказали, какой будет погода в Коми в феврале. По информации специалистов, осадков в этом месяце выпадет немало - примерно 90 - 100% от нормы (при норме 27-33мм). Температура воздуха в основном будет держать на 1-3 градуса выше нормы (при норме - 11...-16С, на крайнем северо-востоке - 17...19С).

В первые полторы недели регион накроет циклон, что принесёт с собой тёплую погоду с небольшими, а на юге Коми умеренными снегопадами. Температура в основном останется выше нормы. С 6 до 15 февраля специалисты обещают оттепель.