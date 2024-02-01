Синоптики рассказали, какой будет погода 2 февраля в Коми
- 22:30 1 февраля
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- Олег Помидоров
В регионе ожидается в основном облачная погода с прояснениями.
Как рассказали в Коми ЦГМС, 2 февраля в Республике Коми ожидается облачная погода с прояснениями. Так, жители региона увидят за окном и на улицах городов и сел небольшой снег. На юге-западе республики он будет умеренным.
Местами в Коми ожидается гололедно-изморозевое отложение. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью на севере ветер будет местами порывами скоростью 15-17 метров в секунду. Температура ночью -5…-10, а днем -3…-8 градусов в республике.
В Сыктывкаре ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в городе не будет существенных осадков, а днем сыктывкарцы могут ожидать снег. В столице региона ожидается южный ветер скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью -6…-8 градусов, а днем -4…-6.