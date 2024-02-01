В 2023 году мошенники обманули жителей Коми более чем на миллиард рублей

фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Об этом стало известно на заседании коллегии в МВД. 31 января в региональном МВД прошло заседание коллегии под председательством главы ведомства Андрея Сицкого.

По итогу за 2023 год в Коми зарегистрировано около 251 тысячи заявлений и сообщений о преступлениях, происшествиях и административных происшествиях. Из них около 15 тысяч имели уголовный характер. Треть преступлений пришлась на Сыктывкар. На втором месте – Ухта.

По показателям эффективности Республика Коми заняла первое место по раскрытости преступлений, а именно 59,6%, среди всех регионов Северо-Западного федерального округа.

Около 55% преступлений в Коми совершены против собственности, из них семь тысяч – кражи и мошенничество. Также в 2023 году в республике зафиксировали рост киберпреступлений на 37,8%. Их раскрываемость составила 26,9%.