В сыктывкарской администрации обсудили планы по благоустройству Орбиты
- 18:30 1 февраля
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- Олег Помидоров
Глава сыктывкарской мэрии встретился с депутатами и активом микрорайона Орбита для обсуждения благоустройства района.
Как рассказали в пресс-службе администрации Сыктывкара, мэр города Владимир Голдин встретился с представителями депутатских корпусов города и республики, а также с членами муниципального общественного совета и активными жителями микрорайона Орбита.
Мэр Сыктывкара отметил, что сейчас у администрации есть краткосрочные и долгосрочные планы по благоустройству Орбиты. Главная задача, со слов руководителя города, это поэтапно сделать микрорайон более уютным, зеленым и комфортным для жизни.
Так, в рамках ФКГС будут отремонтированы две пешеходные зоны: вдоль Октябрьского проспекта от Малышева до Печорской и по Петрозаводской от Октябрьского проспекта до Малышева.
Также, на рейтинговое голосование по Формированию комфортной городской среды на 2025 год вынесены следующие предложения по благоустройству в микрорайоне Орбита
– Сквер по ул.Печорской около школы №26: зона рекреации для школьников и жителей района. В сквере планируется обустроить не только зону для отдыха, но и детские и спортивные площадки. Соответствующие варианты сейчас прорабатываются.
– Сквер перед домом по адресу ул.Тентюковская, 101: уютная рекреационная зона напротив ЖК "Луч".
– Скейт-парк в районе ул.Тентюковская, 304: капитальный объект, выполненный из бетона и палп-трек. Рассматриваются варианты, чтобы в составе скейт-парка были площадки для стритбола, воркаута и других активностей.
В целом участники встречи положительно высказались о грядущих планах по благоустройству.