В сыктывкарской администрации обсудили планы по благоустройству Орбиты

Фото администрации Сыктывкара

Глава сыктывкарской мэрии встретился с депутатами и активом микрорайона Орбита для обсуждения благоустройства района. Как рассказали в пресс-службе администрации Сыктывкара, мэр города Владимир Голдин встретился с представителями депутатских корпусов города и республики, а также с членами муниципального общественного совета и активными жителями микрорайона Орбита.

Мэр Сыктывкара отметил, что сейчас у администрации есть краткосрочные и долгосрочные планы по благоустройству Орбиты. Главная задача, со слов руководителя города, это поэтапно сделать микрорайон более уютным, зеленым и комфортным для жизни.

Так, в рамках ФКГС будут отремонтированы две пешеходные зоны: вдоль Октябрьского проспекта от Малышева до Печорской и по Петрозаводской от Октябрьского проспекта до Малышева.

Также, на рейтинговое голосование по Формированию комфортной городской среды на 2025 год вынесены следующие предложения по благоустройству в микрорайоне Орбита

– Сквер по ул.Печорской около школы №26: зона рекреации для школьников и жителей района. В сквере планируется обустроить не только зону для отдыха, но и детские и спортивные площадки. Соответствующие варианты сейчас прорабатываются.

– Сквер перед домом по адресу ул.Тентюковская, 101: уютная рекреационная зона напротив ЖК "Луч".

– Скейт-парк в районе ул.Тентюковская, 304: капитальный объект, выполненный из бетона и палп-трек. Рассматриваются варианты, чтобы в составе скейт-парка были площадки для стритбола, воркаута и других активностей.