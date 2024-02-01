В Коми зафиксирован разлив нефти

В Ухтинском районе Республики Коми произошел разлив нефти на межпромысловом нефтепроводе ППСН "Ярега" - ПСП "Ухта". Предварительно вылилось около 0,4 кубических метра нефти, а площадь загрязнения составила примерно 600 квадратных метров. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, Екатерина Киселевич, сообщила, что прокачка нефти по аварийному трубопроводу была остановлена, и место инцидента локализовано без попадания нефти в водные объекты.

ООО "Лукойл-Коми", на чьем объекте произошел инцидент, сообщило, что разгерметизация была обнаружена во время планового обхода персоналом подразделения "Яреганефть". Они оперативно остановили прокачку нефти и начали ликвидационные работы. На место происшествия была направлена межведомственная комиссия для проведения расследования.