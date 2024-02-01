Мэрия Сыктывкара изымет у людей еще 20 квартир
- 14:30 1 февраля
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- Служба новостей
В январе 2024 года администрация столицы Коми приняла 20 постановлений об изъятии жилого имущества для муниципальных нужд. В этих документах перечислены квартиры и комнаты в домах, которые планируется снести.
Некоторые постановления мэрии говорят о изъятии земельных участков под аварийными многоквартирными домами, которые должны быть расселены и будут в будущем снесены. В связи с этим также изымаются жилые помещения, находящиеся в этих домах. Во всех постановлениях имеются ссылки на решения судов по гражданским делам, связанным с изъятием имущества для муниципальных нужд. Люди, не согласные с предложенной ценой, оспаривали ее в суде.
В январских постановлениях указаны адреса помещений, которые подлежат изъятию:
- Улица Катаева, 6 (квартира №11 и №12);
- Улица Катаева, 10 (квартира №5);
- Улица Советская, 6 (квартира №2);
- Улица Серова, 64 (квартира №1);
- Улица Серова, 65 (квартира №6 и №12);
- Улица Оплеснина, 3 (квартира №3);
- Улица 28-й Невельской Дивизии, 57 (квартира №2);
- Улица Лесосплавная, 25 (квартира №3);
- Улица Межевая, 1 (квартира №1);
- Улица Садовая, 24 (квартира №6);
- Улица Маркова, 43 (квартира №12);
- Улица Тентюковская, 449 (квартира №5);
- Улица Красных Партизан, 98 (квартира №6);
- Улица Кирова, 72 (квартира №8);
- Улица Дорожная, 45 (квартира №10);
- Сысольское шоссе, 23 (квартира №4);
- Местечко Дырнос, 14 (комната №8);
- Краснозатонский, улица Корабельная, 54 (квартира №6).
Именно эти помещения будут изъяты в рамках муниципальных нужд по решению администрации столицы Коми.