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Мэрия Сыктывкара изымет у людей еще 20 квартир

Мэрия Сыктывкара изымет у людей еще 20 квартир

В январе 2024 года администрация столицы Коми приняла 20 постановлений об изъятии жилого имущества для муниципальных нужд. В этих документах перечислены квартиры и комнаты в домах, которые планируется снести.

Некоторые постановления мэрии говорят о изъятии земельных участков под аварийными многоквартирными домами, которые должны быть расселены и будут в будущем снесены. В связи с этим также изымаются жилые помещения, находящиеся в этих домах. Во всех постановлениях имеются ссылки на решения судов по гражданским делам, связанным с изъятием имущества для муниципальных нужд. Люди, не согласные с предложенной ценой, оспаривали ее в суде.

В январских постановлениях указаны адреса помещений, которые подлежат изъятию:

  • Улица Катаева, 6 (квартира №11 и №12);
  • Улица Катаева, 10 (квартира №5);
  • Улица Советская, 6 (квартира №2);
  • Улица Серова, 64 (квартира №1);
  • Улица Серова, 65 (квартира №6 и №12);
  • Улица Оплеснина, 3 (квартира №3);
  • Улица 28-й Невельской Дивизии, 57 (квартира №2);
  • Улица Лесосплавная, 25 (квартира №3);
  • Улица Межевая, 1 (квартира №1);
  • Улица Садовая, 24 (квартира №6);
  • Улица Маркова, 43 (квартира №12);
  • Улица Тентюковская, 449 (квартира №5);
  • Улица Красных Партизан, 98 (квартира №6);
  • Улица Кирова, 72 (квартира №8);
  • Улица Дорожная, 45 (квартира №10);
  • Сысольское шоссе, 23 (квартира №4);
  • Местечко Дырнос, 14 (комната №8);
  • Краснозатонский, улица Корабельная, 54 (квартира №6).

Именно эти помещения будут изъяты в рамках муниципальных нужд по решению администрации столицы Коми.

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