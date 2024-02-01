Мэрия Сыктывкара изымет у людей еще 20 квартир

В январе 2024 года администрация столицы Коми приняла 20 постановлений об изъятии жилого имущества для муниципальных нужд. В этих документах перечислены квартиры и комнаты в домах, которые планируется снести.

Некоторые постановления мэрии говорят о изъятии земельных участков под аварийными многоквартирными домами, которые должны быть расселены и будут в будущем снесены. В связи с этим также изымаются жилые помещения, находящиеся в этих домах. Во всех постановлениях имеются ссылки на решения судов по гражданским делам, связанным с изъятием имущества для муниципальных нужд. Люди, не согласные с предложенной ценой, оспаривали ее в суде.