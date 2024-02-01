В Эжве на замену 150 метров теплосетей потратят 3,62 миллиона рублей
- 13:00 1 февраля
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- Служба новостей
В Эжве запланирована замена участка теплосетей от дома №1 по улице Слободской до тепловой камеры 1ТКЗ. Заявка на капитальный ремонт сетей теплоснабжения была размещена на государственном портале госзакупок.
Стоимость этой закупки составляет 3,62 миллиона рублей. Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои документы до 7 февраля. 8 февраля будет выбрана подрядная организация, с которой будет заключен договор.
Согласно технической документации, подрядчик должен будет заменить участок теплосетей от дома №1 по улице Слободской до тепловой камеры 1ТКЗ. Общая протяженность этого участка составляет 150 метров, включая и подающие, и обратные трубопроводы.
Замена трубопроводов будет осуществляться под землей в непроходимых каналах. Стальные трубы должны быть спроектированы на давление 1,6 МПа и температуру 110 градусов Цельсия. Работы должны быть выполнены в период с 1 июня до 31 августа.