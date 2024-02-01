В Эжве на замену 150 метров теплосетей потратят 3,62 миллиона рублей

В Эжве запланирована замена участка теплосетей от дома №1 по улице Слободской до тепловой камеры 1ТКЗ. Заявка на капитальный ремонт сетей теплоснабжения была размещена на государственном портале госзакупок.

Стоимость этой закупки составляет 3,62 миллиона рублей. Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои документы до 7 февраля. 8 февраля будет выбрана подрядная организация, с которой будет заключен договор.