Территория космического наблюдения за лесами Коми увеличится на 54 процента
- 11:00 1 февраля
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- Служба новостей
В 2024 году площадь космического наблюдения за использованием лесов Коми увеличится на 54% и составит более 7,1 миллиона гектаров. В зоне контроля окажутся сразу 12 лесничеств, о чем рассказал руководитель вологодского филиала Рослесинфорга "Севлеспроект" Григорий Савельев.
В Республике Коми космический мониторинг лесов проводится с 2010 года. Благодаря снимкам из космоса специалисты могут быстро выявлять нарушения законодательства в наиболее проблемных лесничествах.
Главным образом, контроль из космоса осуществляется в лесничествах, где активно осуществляется лесопользование и переработка древесины, а также в тех, где ранее были выявлены случаи незаконной рубки. Благодаря такому мониторингу, объем незаконных рубок в Республике Коми снизился на 85% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Средний объем незаконно заготовленной древесины на каждые 1 тысячу гектаров мониторинга в 2023 году составил 0,1 кубического метра.
В 2023 году в результате мониторинга, проведенного Севлеспроектом, выявлено 52 случая нарушений лесного законодательства в Республике Коми. Среди них были случаи незаконной рубки леса, административных нарушений, привлечения к дисциплинарной ответственности и нарушений в предоставлении информации в ЛесЕГАИС.