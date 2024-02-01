Территория космического наблюдения за лесами Коми увеличится на 54 процента

В 2024 году площадь космического наблюдения за использованием лесов Коми увеличится на 54% и составит более 7,1 миллиона гектаров. В зоне контроля окажутся сразу 12 лесничеств, о чем рассказал руководитель вологодского филиала Рослесинфорга "Севлеспроект" Григорий Савельев.

В Республике Коми космический мониторинг лесов проводится с 2010 года. Благодаря снимкам из космоса специалисты могут быстро выявлять нарушения законодательства в наиболее проблемных лесничествах.