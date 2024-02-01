Экс-директор Республиканского стадиона из-за мошенников стал фигурантом уголовного дела
- 08:30 1 февраля
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- Татьяна Зубова
Мошенники обманули директора Республиканского стадиона на 59 тысяч рублей, а после "наградили" его уголовным преследованием. Дело рассматривали в Сыктывкарском городском суде.
Согласно версии прокурора в июле 2023 года в Минспорта Коми позвонили неизвестные и представились сотрудниками МЧС России. Они предупредили о предстоящей проверке на объектах ведомства. Позднее эту информацию передали, в том числе и руководителю Республиканского стадиона. Ему сообщили телефон звонившего и просили подготовить документы.
Тот связался с абонентом. Следствие полагает, что именно тогда мошенники и убедили директора стадиона "обойти проблемы" с помощью вознаграждения. Деньги, по словам звонившего, нужны были на покупку подарков проверяющим. Далее жертву обмана перенаправили к "коллеге". Тот указал реквизиты карты, куда теперь уже фигурант нового уголовного дела перевел 59400 тысяч рублей. В итоге мужчина не только потерял деньги, но стал проходить по делу о покушении на дачу взятки. Однако сам подсудимый свою вину отрицает.
Известно, что обманутого руководителя освободили от должности, теперь он судится с региональным Минспорта, требуя восстановить его в работе.