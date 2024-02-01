Экс-директор Республиканского стадиона из-за мошенников стал фигурантом уголовного дела

Мошенники обманули директора Республиканского стадиона на 59 тысяч рублей, а после "наградили" его уголовным преследованием. Дело рассматривали в Сыктывкарском городском суде.

Согласно версии прокурора в июле 2023 года в Минспорта Коми позвонили неизвестные и представились сотрудниками МЧС России. Они предупредили о предстоящей проверке на объектах ведомства. Позднее эту информацию передали, в том числе и руководителю Республиканского стадиона. Ему сообщили телефон звонившего и просили подготовить документы.