В Коми ногу рабочего затянуло в винтовой конвейер

В Сыктывдине сотруднику затянуло ногу в винтовой конвейер. Мужчине причинен тяжкий вред здоровью, а несчастный случай рассматривали в суде, сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в марте 2023 года. Мастер предприятия поручил своему подчиненному очистить внутренние стенки бункера, в котором хранится корм для птиц. Нарушая нормы законодательства относительно охраны труда, мастер без предварительного инструктажа отправил рабочего на задание и спустил его с помощью лебедки внутрь бункера. Работу подчиненного мастер не контролировал и запустил механизм винтового конвейера, куда затянуло ногу мужчины.