Дождались: с 1 февраля повысится размер более 40 выплат, пособий и компенсаций

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В феврале 2024 года будут внесены несколько положительных изменений в социальные выплаты, пенсии и налоговые отчисления в России. Коэффициент индексации выплат будет установлен на уровне 1,074, что означает увеличение выплат на 7,4%. Более 40 различных выплат, пособий и компенсаций, таких как материнский капитал, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и ветеранам, будут проиндексированы и увеличены. Также с февраля будет запрещено выселять граждан из жилых помещений без решения суда, что обеспечит большую защиту прав граждан на жилье.

Материнский капитал также будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей на второго. Родителям, которые уже получили материнский капитал при рождении первого ребенка, будет полагаться доплата в размере 202,6 тысячи рублей при рождении второго ребенка.

Дополнительные положительные изменения коснутся пенсионеров. Пенсионеры, достигшие 80 лет, будут получать фиксированную часть страховой пенсии в двойном размере, что составит 16 269,76 рубля. Также пенсия опекунов, заботящихся о нетрудоспособных членах семьи или инвалидах с детства, будет увеличена.

Кроме того, размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для федеральных льготников, включая ветеранов и инвалидов, также будет проиндексирован и увеличен на 7,4%.

Относительно коллекторов, новый закон позволяет им проводить личные встречи с должниками, отправлять текстовые сообщения по электронной почте и мессенджерам, использовать звонки с помощью искусственного интеллекта и связываться с должниками через портал "Госуслуги". Однако коллекторы несут уголовную ответственность за угрозы физического насилия, порчу имущества и другие нарушения прав должника и его семьи. Они также ограничены во времени звонков и личных встреч с должниками.

Для должников вводится возможность взаимодействия с коллекторами через портал "Госуслуги". Судебные приставы будут контролировать деятельность коллекторов, особенно микрофинансовых организаций, по возврату просроченной задолженности.

В сфере кредитования вводятся изменения, позволяющие заемщику отказаться от страховки при оформлении потребительского кредита в течение 30 дней. Также получатель кредита получает право вернуть страховую премию целиком или частично.

Банки обязаны уведомлять вкладчиков заранее о скором истечении срока вклада не позднее, чем за 5 дней до окончания срока действия договора.

В сфере налогообложения компании обязаны предоставить налоговую декларацию на имущество до 25 февраля и уплатить налог до 28 февраля.

Сельскохозяйственные земли, находящиеся в собственности государства, будут предоставляться в аренду без проведения специальных торгов. Сельхозорганизации, крестьянские фермерские хозяйства и частные лица, ведущие деятельность на смежных участках, смогут получить такую землю в аренду.

Для защиты прав потребителей компании обязаны четко указывать основные характеристики товара, страну-производителя и цену на своих товарах. Покупатели имеют право возврата или обмена некачественного или бракованного товара в течение 14 дней.

В сфере здравоохранения вступают в силу новые правила оказания медицинской помощи, защиты медицинских данных пациентов и контроля качества лекарственных препаратов.

Требования к обработке и хранению персональных данных ужесточаются, а компании несут большую ответственность за нарушение хранения данных своих клиентов.