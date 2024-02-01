В Коми мужчина пришел на работу и умер

В Коми мужчина скончался прямо на рабочем месте. Расследованием несчастного случая занимались специалисты Государственной инспекции труда.

Как уточнили в ведомстве, печальное событие произошло на одном из предприятий региона, что занимается грузовым перевозками. Один из сотрудников почувствовал себя плохо прямо во время исполнения своих должностных обязанностей и потерял сознание. Ему немедленно вызвали скорую помощь. Однако на момент приезда медиков рабочий скончался.