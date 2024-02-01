В Коми мужчина пришел на работу и умер
- 06:30 1 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми мужчина скончался прямо на рабочем месте. Расследованием несчастного случая занимались специалисты Государственной инспекции труда.
Как уточнили в ведомстве, печальное событие произошло на одном из предприятий региона, что занимается грузовым перевозками. Один из сотрудников почувствовал себя плохо прямо во время исполнения своих должностных обязанностей и потерял сознание. Ему немедленно вызвали скорую помощь. Однако на момент приезда медиков рабочий скончался.
Комиссия по расследованию при выяснении обстоятельств случившегося установила, причина смерти - внезапное ухудшение состояния здоровья пострадавшего. Несчастный случай никак не связан с производством.
Работодателям со стороны контролирующего органа рекомендовано уделять особое внимание проведению медицинских осмотров работников.