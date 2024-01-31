В Коми пьяная женщина материлась на борту самолета
- 20:00 31 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Инцидент с нетрезвой пассажиркой произошел 30 января.
Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в Ухте в дежурную часть транспортной полиции пришла информации от представителя авиакомпании о просьбе прибытия правоохранителей на борт Москва-Ухта.
Выяснилось, что на борту самолета находилась пьяная 30-летняя женщина. Она в грубой и неприличной форме выражалась в адрес пассажиров того же рейса. Правоохранители сопроводили пассажирку в дежурную часть.
В отношении местной жительницы составили административный протокол о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.