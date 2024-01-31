В Коми молодой человек лишился части ноги в крупном ДТП
- 20:00 31 января
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- Олег Помидоров
Как рассказали в ГИБДД по Коми, 31 января в Сысольском районе около 14:00 произошла крупная автоавария.
Мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля “Тойота” передвигался по 683 километру дороги “Вятка”. Пытаясь совершить обгон, его автомобиль столкнулся с “Мерседесом” в составе с полуприцепом. Грузовик ехал навстречу, а после удара съехал в кювет и опрокинулся.
В дорожно-транспортном происшествии пострадало трое человек: водитель и пассажиры “Тойоты”. У водителя зафиксировали перелом правой ключицы. У пассажира 2005 года рождения травматическая ампутация левой голени, черепно-мозговая травма, сотрясение, перелом костей левого предплечья. Еще одна пассажирка – 2001 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение и перелом костей левой кисти.
Всех троих госпитализировали. Водитель “Тойоты” управляет транспортным средством с 1996 года.