В Коми молодой человек лишился части ноги в крупном ДТП

Как рассказали в ГИБДД по Коми, 31 января в Сысольском районе около 14:00 произошла крупная автоавария.

Мужчина 1977 года рождения, находясь за рулем автомобиля “Тойота” передвигался по 683 километру дороги “Вятка”. Пытаясь совершить обгон, его автомобиль столкнулся с “Мерседесом” в составе с полуприцепом. Грузовик ехал навстречу, а после удара съехал в кювет и опрокинулся.