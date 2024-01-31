Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Республика Коми погасила перед предпринимателями долг в 586 миллионов рублей

Республика Коми погасила перед предпринимателями долг в 586 миллионов рублейФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Для полного погашения долгов пришлось отстаивать права через прокуратуру.

31 января глава региональной прокуратуры Николай Егоров сообщил, что в прошедший 2023 год республика вошла с долгами перед публичными заказчиками в размере 230 миллионов рублей. За год размер долгов достиг суммы в 400 миллионов.

Для погашения долгов прокуратура внесла 67 представлений. 17 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Для решения вопроса с долгами также был подключен глава региона Владимир Уйба. Руководитель республики организовал работу для доведения в отрасль дополнительного финансирования.

Благодаря принятым мерам, перед предпринимателями были погашены долги в размере более 586 миллионов рублей.

...

  • 0

Популярное

Последние новости