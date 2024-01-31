Республика Коми погасила перед предпринимателями долг в 586 миллионов рублей
- 18:00 31 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Для полного погашения долгов пришлось отстаивать права через прокуратуру.
31 января глава региональной прокуратуры Николай Егоров сообщил, что в прошедший 2023 год республика вошла с долгами перед публичными заказчиками в размере 230 миллионов рублей. За год размер долгов достиг суммы в 400 миллионов.
Для погашения долгов прокуратура внесла 67 представлений. 17 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.
Для решения вопроса с долгами также был подключен глава региона Владимир Уйба. Руководитель республики организовал работу для доведения в отрасль дополнительного финансирования.
Благодаря принятым мерам, перед предпринимателями были погашены долги в размере более 586 миллионов рублей.