Республика Коми погасила перед предпринимателями долг в 586 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Для полного погашения долгов пришлось отстаивать права через прокуратуру. 31 января глава региональной прокуратуры Николай Егоров сообщил, что в прошедший 2023 год республика вошла с долгами перед публичными заказчиками в размере 230 миллионов рублей. За год размер долгов достиг суммы в 400 миллионов.

Для погашения долгов прокуратура внесла 67 представлений. 17 должностных лиц были привлечены к административной ответственности.

Для решения вопроса с долгами также был подключен глава региона Владимир Уйба. Руководитель республики организовал работу для доведения в отрасль дополнительного финансирования.