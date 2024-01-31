Экс-министр спорта Коми Наталья Карина возглавила Национальный архив

Согласно информации, опубликованной на сайте государственного учреждения, Наталья Карина, бывший министр спорта Коми, была назначена директором Национального архива.

Наталья Карина родом из Воркуты и в течение нескольких лет занимала должность руководителя министерства спорта. В декабре прошлого года она покинула эту должность. По информации относительно архива, Алексей Макаров, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора учреждения, теперь является его заместителем.