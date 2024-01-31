Экс-министр спорта Коми Наталья Карина возглавила Национальный архив
- 13:00 31 января
- 12+
- Служба новостей
freepik
Согласно информации, опубликованной на сайте государственного учреждения, Наталья Карина, бывший министр спорта Коми, была назначена директором Национального архива.
Наталья Карина родом из Воркуты и в течение нескольких лет занимала должность руководителя министерства спорта. В декабре прошлого года она покинула эту должность. По информации относительно архива, Алексей Макаров, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора учреждения, теперь является его заместителем.
Государственное учреждение находится в ведении регионального Министерства культуры, и там сообщили, что Наталья Карина стала руководителем этого учреждения с 1 января 2024 года.
...