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Экс-министр спорта Коми Наталья Карина возглавила Национальный архив

Экс-министр спорта Коми Наталья Карина возглавила Национальный архивfreepik

Согласно информации, опубликованной на сайте государственного учреждения, Наталья Карина, бывший министр спорта Коми, была назначена директором Национального архива.

Наталья Карина родом из Воркуты и в течение нескольких лет занимала должность руководителя министерства спорта. В декабре прошлого года она покинула эту должность. По информации относительно архива, Алексей Макаров, который ранее занимал должность исполняющего обязанности директора учреждения, теперь является его заместителем.

Государственное учреждение находится в ведении регионального Министерства культуры, и там сообщили, что Наталья Карина стала руководителем этого учреждения с 1 января 2024 года.

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