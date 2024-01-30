На Жешартском ЛПК ликвидировали возгорание
- 23:45 30 января
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- Олег Помидоров
фото МЧС по Коми
Вечером 30 января на Жешартском фанерном заводе произошло возгорание. Очевидцы события начали массово публиковать фотографии с места происшествия.
30 января в районе 21:00 на Жешартском фанерном заводе произошло возгорание части кровли одного из цехов фанерного производства.
МЧС по Коми опубликовали кадры с места тления древесной пыли в вентиляционном канале, где ранее произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен собственной пожарной службой завода. Силы и средства местного пожарного гарнизона для тушения не привлекались.
На данный момент предприятие работает штатно. Причина возгорания устанавливается сотрудниками дознания.
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