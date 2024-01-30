На Жешартском ЛПК ликвидировали возгорание

30 января в районе 21:00 на Жешартском фанерном заводе произошло возгорание части кровли одного из цехов фанерного производства.

МЧС по Коми опубликовали кадры с места тления древесной пыли в вентиляционном канале, где ранее произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен собственной пожарной службой завода. Силы и средства местного пожарного гарнизона для тушения не привлекались.