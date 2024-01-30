Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На Жешартском ЛПК ликвидировали возгорание

На Жешартском ЛПК ликвидировали возгораниефото МЧС по Коми

Вечером 30 января на Жешартском фанерном заводе произошло возгорание. Очевидцы события начали массово публиковать фотографии с места происшествия.

30 января в районе 21:00 на Жешартском фанерном заводе произошло возгорание части кровли одного из цехов фанерного производства. 

МЧС по Коми опубликовали кадры с места тления древесной пыли в вентиляционном канале, где ранее произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен собственной пожарной службой завода. Силы и средства местного пожарного гарнизона для тушения не привлекались.

На данный момент предприятие работает штатно. Причина возгорания устанавливается сотрудниками дознания.
 

...

  • 0

Популярное

Последние новости