В Коми арестовали 17-летнего подростка

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 22 января 2024 года несовершеннолетний сообщил женщине, что ее родственники стали участниками ДТП. Для оказания помощи, 17-летний жители Сосногорска похитил у женщины 200 тысяч рублей.

Стоит отметить, что юноша нигде не учился и не работал, а также не имел легального источника доходов. Также, молодой человек состоит на профилактическом учете в Отделе по делам несовершеннолетних, а в 2021 и 2022 году его помещали в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Следователь попросил суд заключить подростка под стражу.