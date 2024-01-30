В Коми арестовали 17-летнего подростка
- 21:30 30 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Юноша похитил у женщины 200 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе судов Коми, 22 января 2024 года несовершеннолетний сообщил женщине, что ее родственники стали участниками ДТП. Для оказания помощи, 17-летний жители Сосногорска похитил у женщины 200 тысяч рублей.
Стоит отметить, что юноша нигде не учился и не работал, а также не имел легального источника доходов. Также, молодой человек состоит на профилактическом учете в Отделе по делам несовершеннолетних, а в 2021 и 2022 году его помещали в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей. Следователь попросил суд заключить подростка под стражу.
Суд избрал в отношении 17-летнего жителя Сосногорска меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2024 года.
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