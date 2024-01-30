Два молодых сыктывкарца угнали автомобиль и сожгли его

Зампрокурора столицы Коми утвердил обвинение в отношении 18-летнего и 19-летнего местных жителей. Мужчин обвинили в угоне и умышленном уничтожении чужого имущества, а именно поджога, совершенное группой.

Следствие считает, что в ноябре 2023 года два жителя пгт. Краснозатонский приметили на улице Ломоносова незапертый автомобиль марки “ВАЗ” и решили угнать его.