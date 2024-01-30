Два молодых сыктывкарца угнали автомобиль и сожгли его
- 21:00 30 января
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- Олег Помидоров
Зампрокурора столицы Коми утвердил обвинение в отношении 18-летнего и 19-летнего местных жителей. Мужчин обвинили в угоне и умышленном уничтожении чужого имущества, а именно поджога, совершенное группой.
Следствие считает, что в ноябре 2023 года два жителя пгт. Краснозатонский приметили на улице Ломоносова незапертый автомобиль марки “ВАЗ” и решили угнать его.
В автомобиле не было аккумулятора, поэтому сообщники поставили свой и поехали кататься на нем. По возращению домой транспортное средство заглохло. Тогда молодые сыктывкарцы решили скрыть следы своего преступления и подожгли автомобиль.
После поджога машина пришла в непригодность. Ущерб владельцу составил 53 тысячи рублей.
Молодые люди признали свою вину в содеянном, а уголовное дело было передано в суд.
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