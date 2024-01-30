В России произошел массовый сбой в работе интернета

Множество пользователей начали жаловаться на отсутствие доступа в сети к некоторым сайтам. С этим и столкнулись некоторые журналисты портала “Про Город Сыктывкар”.

По данным портала сбой.рф, абоненты нескольких сотовых операторов мобильной связи начали массово жаловаться на невозможность попасть на интернет-сайты. Это проблема коснулась доступа как к сайтам находящимся в России, так и за рубежом.