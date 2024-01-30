В России произошел массовый сбой в работе интернета
- 20:00 30 января
- 0+
- Олег Помидоров
Множество пользователей начали жаловаться на отсутствие доступа в сети к некоторым сайтам. С этим и столкнулись некоторые журналисты портала “Про Город Сыктывкар”.
По данным портала сбой.рф, абоненты нескольких сотовых операторов мобильной связи начали массово жаловаться на невозможность попасть на интернет-сайты. Это проблема коснулась доступа как к сайтам находящимся в России, так и за рубежом.
По утверждению координационного центра доменов .RU/.РФ сбой в российском сегменте интернета произошел из-за глобальной инфраструктуры протокола DNSSEC. Сейчас сотрудники центра проводят восстановительные работы. Представители федеральной Минцифры также признали проблему и пообещали скорейшее восстановление доступа к интернету в русскоязычном сегменте.
...