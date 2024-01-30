В Коми вооруженный мужчина похитил продукты из холодильника пенсионера

В полицию Воркуты обратился пенсионер из поселка Воргашор. Мужчина рассказал, что на него в его же квартире напал неизвестный и похитил 10 тысяч рублей и продукты из холодильника.

Прибывшим на место преступления следователям пенсионер рассказал, что поздним вечером к нему в дверь постучался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал впустить в квартиру.