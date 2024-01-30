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В Коми вооруженный мужчина похитил продукты из холодильника пенсионера

В Коми вооруженный мужчина похитил продукты из холодильника пенсионераФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В полицию Воркуты обратился пенсионер из поселка Воргашор. Мужчина рассказал, что на него в его же квартире напал неизвестный и похитил 10 тысяч рублей и продукты из холодильника.

Прибывшим на место преступления следователям пенсионер рассказал, что поздним вечером к нему в дверь постучался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал впустить в квартиру.

Уже пройдя в помещение, незнакомец начал в грубой форме требовать у пенсионера деньги. Затем он начал угрожать убийством и ударил его по голове предметом, который был похож на пистолет.

Пока пенсионер приходил в себе, преступник вытащил у него 10 тысяч рублей, забрал из холодильника продукты и скрылся.

Достаточно скоро сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний житель Воргашора. У мужчины нашли при обыске 6900 рублей и макет пистолета Макарова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту разбоя. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
 

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