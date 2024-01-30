Житель Коми ударил сотрудника ГИБДД и получил судимость

В Ухте местному жителю вынесли обвинительный приговор. Мужчина ударил сотрудника Госавтоинспеции. Установлено, что в мае 2023 года, один из экипажей ГИБДД в Ухте получил информацию о проверке водителя одного из транспортных средств возле ТРЦ “Ярмарка”. Было подозрение, что владелец транспортного средства находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Прибыв на место, водитель отказался покидать транспортное средство. После требований, мужчина самовольно покинул место стоянки. Во время преследования, сотрудники ГИБДД все-таки догнали автомобиль нарушителя. Затем водитель вышел из машины и пытался скрыться.

Правоохранители применили в отношении мужчины физическую силу, и уже вместе с росгвардейцами доставили его в отделение полиции.

Находясь в здании МВД, мужчина, из чувств злости ударил кулаком в лицо сотрудника полиции, что принесло ему телесные повреждения.