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Бутерброды с колбасой – прошлый век: приготовьте обалденный французский завтрак за пять минут

Бутерброды с колбасой – прошлый век: приготовьте обалденный французский завтрак за пять минут

Многие россияне привыкли завтракать либо яичницей, либо бутербродами.

Однако есть куда более сытные и аппетитные блюда. Эксперты рассказали, как приготовить восхитительные французские тосты, которые точно понравятся всем.

Для приготовления двух порций вам потребуется:

  • 4 ломтика хлеба, намазанных маслом;
  • 2 столовые ложки петрушки;
  • 2 ломтика сыра чеддер;
  • 4 яйца;
  • 1 столовая ложка молока;
  • Соль и перец по вкусу.

Если возьмете больше яиц, блюдо будет еще более сытным.

Приготовление:

  1. Возьмите два ломтика хлеба, намажьте их маслом и посыпьте петрушкой. Положите сверху ломтики сыра.
  2. Накройте эту закуску вторым куском хлеба так, чтобы масло оказалось внутри.
  3. Вырежьте круглое отверстие в центре каждого бутерброда.
  4. В миске смешайте два яйца, молоко, соль и перец. Обмакните хлеб в получившуюся смесь.
  5. Обжарьте хлеб на сковороде с одной стороны.
  6. Переверните тосты, разбейте яйца прямо в отверстия и накройте сковороду крышкой. Готовьте примерно четыре минуты.
  7. По истечении времени блюдо будет полностью готово и может быть подано в качестве завтрака.

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