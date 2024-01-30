Бутерброды с колбасой – прошлый век: приготовьте обалденный французский завтрак за пять минут
- 10:40 30 января
- 6+
- Служба новостей
Многие россияне привыкли завтракать либо яичницей, либо бутербродами.
Однако есть куда более сытные и аппетитные блюда. Эксперты рассказали, как приготовить восхитительные французские тосты, которые точно понравятся всем.
Для приготовления двух порций вам потребуется:
- 4 ломтика хлеба, намазанных маслом;
- 2 столовые ложки петрушки;
- 2 ломтика сыра чеддер;
- 4 яйца;
- 1 столовая ложка молока;
- Соль и перец по вкусу.
Если возьмете больше яиц, блюдо будет еще более сытным.
Приготовление:
- Возьмите два ломтика хлеба, намажьте их маслом и посыпьте петрушкой. Положите сверху ломтики сыра.
- Накройте эту закуску вторым куском хлеба так, чтобы масло оказалось внутри.
- Вырежьте круглое отверстие в центре каждого бутерброда.
- В миске смешайте два яйца, молоко, соль и перец. Обмакните хлеб в получившуюся смесь.
- Обжарьте хлеб на сковороде с одной стороны.
- Переверните тосты, разбейте яйца прямо в отверстия и накройте сковороду крышкой. Готовьте примерно четыре минуты.
- По истечении времени блюдо будет полностью готово и может быть подано в качестве завтрака.
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