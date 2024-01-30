В Коми ожидается аномальное потепление

В Коми установятся аномально высокие для февраля температуры. Об этом рассказали в ЦГМС по Коми.

Синоптики связывают столь необычное явление с атлантическим циклоном. Так, на неделе температура ночью не опустится ниже -5...-12С, днем на западе региона столбик термометра поднимется до 0...-2С, на востоке - до - 3...-5С. Такие показатели выше средних для этого времени года примерно на 8-12С.