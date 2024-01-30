В Коми ожидается аномальное потепление
- 07:00 30 января
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- Татьяна Зубова
В Коми установятся аномально высокие для февраля температуры. Об этом рассказали в ЦГМС по Коми.
Синоптики связывают столь необычное явление с атлантическим циклоном. Так, на неделе температура ночью не опустится ниже -5...-12С, днем на западе региона столбик термометра поднимется до 0...-2С, на востоке - до - 3...-5С. Такие показатели выше средних для этого времени года примерно на 8-12С.
Специалисты также предупредили о снегопадах, что накроют всю территорию республики. А в Заполярье из-за порывов южного ветра до 20 метров в секунду ожидается метель.
Отметим, уже в первые дни февраля погода поменяется. Особенно сильно "достанется" жителям восточных районов Коми. По прогнозам синоптиков, температура воздуха здесь опустится до -15...-22С, днем чуть теплее - до -10...-15С. На западе республики днем столбик термометра остановится в районе - 3...-8С. Ночью подморозит до -3...-8С.
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