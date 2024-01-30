В какие числа февраля придут пенсии и пособия
- 06:30 30 января
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- Татьяна Зубова
В Социальном фонде рассказали, в какие числа будут выплачивать пенсии и пособия в феврале.
Раньше всех, 2 февраля, на счета жителей Коми поступят:
- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
- ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);
- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.
5 февраля деньги придут на счета граждан, что получают выплату из материнского капитала (за январь).
8 февраля пособие придёт работающим родителям, что сидят по уходу за ребенком до полутора лет.
Пенсии, как и всегда, поступят на счета жителей региона неодновременно. Так, клиентам Сбербанка, чьи фамилии начинаются на буквы А-К, деньги поступят 12 февраля. Клиентам Сбербанка с фамилиями на Л-Я чуть позже - 21 февраля. Клиенты других банков получат пенсию 19 числа.
Отметим, выплаты пенсий и пособий через отделения почты России начинаются с 3 февраля. График можно посмотреть непосредственно в отделениях почты.
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