В какие числа февраля придут пенсии и пособия

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Социальном фонде рассказали, в какие числа будут выплачивать пенсии и пособия в феврале. Раньше всех, 2 февраля, на счета жителей Коми поступят:

- выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

- ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);

- ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.

5 февраля деньги придут на счета граждан, что получают выплату из материнского капитала (за январь).

8 февраля пособие придёт работающим родителям, что сидят по уходу за ребенком до полутора лет.

Пенсии, как и всегда, поступят на счета жителей региона неодновременно. Так, клиентам Сбербанка, чьи фамилии начинаются на буквы А-К, деньги поступят 12 февраля. Клиентам Сбербанка с фамилиями на Л-Я чуть позже - 21 февраля. Клиенты других банков получат пенсию 19 числа.