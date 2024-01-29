Стало известно, какой будет погода в Сыктывкаре 30 января

Как рассказали в ЦГМС по Коми, 30 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Так, ночью будет небольшой, местами умеренный снег. А на крайней северо-востоке республики можно ожидать погоду преимущественно без осадков.

Днем в Коми ожидаются осадки, местами сильные. Среди них будет снег и мокрый снег. На юго-западе региона ожидаются небольшие осадки – также снег и мокрый снег. В отдельных районах республики погода принесет гололедно-изморозевое отложение и метель.