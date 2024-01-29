Стало известно, какой будет погода в Сыктывкаре 30 января
- 21:30 29 января
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- Олег Помидоров
Как рассказали в ЦГМС по Коми, 30 января в регионе ожидается облачная погода с прояснениями.
Так, ночью будет небольшой, местами умеренный снег. А на крайней северо-востоке республики можно ожидать погоду преимущественно без осадков.
Днем в Коми ожидаются осадки, местами сильные. Среди них будет снег и мокрый снег. На юго-западе региона ожидаются небольшие осадки – также снег и мокрый снег. В отдельных районах республики погода принесет гололедно-изморозевое отложение и метель.
В Сыктывкаре 30 января ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные, а днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Также ожидается гололед. Ветер южный и юго-западный с переходом на западный. Северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью -4…-6, днем -1…+1.
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