В Коми завершили расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб подросток

Следователи завершили расследование в отношении 51-летнего жителя Сыктывкара, которого обвиняли в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в сентябре 2023 года, на 123 километре автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск, водитель, за рулем автомобиля “Фольсваген”, во время обгона выехал на полосу, которая была предназначена для встречного движения, и врезался в мопед под управлением 16-летнего подростка. Юноша получил серьезные травмы, и не приходя в сознание скончался в больнице на следующий день.