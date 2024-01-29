В Коми за неделю от управления автомобилем отстранили 61 пьяного водителя
- 20:30 29 января
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- Олег Помидоров
Сотрудники ГИБДД по Коми за неделю выявили более 60 нарушителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в ГИБДД по Коми, за минувшую неделю правоохранители выявили и отстранили от управления транспортным средством 61 водителя. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. В отношении четырех водителей возбудили уголовное дело по факту повторного нахождения в алкогольном опьянении за рулем.
Только за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспеции отстранили от управления транспортным средством 32 водителей. Они также были пьяными, или не прошли медосвидетельствование.
Больше всего водителей, которые перед управлением употребили спиртное выявили в Сыктывкаре и Усинске.
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