В Коми за неделю от управления автомобилем отстранили 61 пьяного водителя

Сотрудники ГИБДД по Коми за неделю выявили более 60 нарушителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в ГИБДД по Коми, за минувшую неделю правоохранители выявили и отстранили от управления транспортным средством 61 водителя. Все они были в состоянии алкогольного опьянения, либо отказались проходить медицинское освидетельствование. В отношении четырех водителей возбудили уголовное дело по факту повторного нахождения в алкогольном опьянении за рулем.