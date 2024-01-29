О проведенном интернете в одном из сел Коми рассказали на Первом канале
- 18:30 29 января
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- Олег Помидоров
25 января в эфире ежедневной телепрограммы “Доброе утро” на Первом канале показали сюжет о поселке Шэръяг в Усть-Куломском районе.
Оказалось, что жители поселка Шэръяг только в 2023 году получили доступ к интернету. Это стало возможным благодаря голосованию в рамках национального проекта “Цифровая экономика”.
Так, в сюжете Первого канала показали пенсионерку Людмилу Касеву, которая благодаря интернету стала активно постигать веб-пространство. Также она нашла своих одноклассников, которых не видела много лет. Сейчас женщина активно использует интернет для связи с родными и близкими.
В следующем кадре рассказали про заведующую шэръягского клуба, которая также пользуется интернетом. Последняя история в сюжете была посвящена местной учительнице. Девушка отметила, что благодаря интернету, школьниками стало гораздо практичнее получать необходимые учебные материалы, а также это облегчило возможность подготовки к экзаменам.
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