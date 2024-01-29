О проведенном интернете в одном из сел Коми рассказали на Первом канале

25 января в эфире ежедневной телепрограммы “Доброе утро” на Первом канале показали сюжет о поселке Шэръяг в Усть-Куломском районе.

Оказалось, что жители поселка Шэръяг только в 2023 году получили доступ к интернету. Это стало возможным благодаря голосованию в рамках национального проекта “Цифровая экономика”.



Так, в сюжете Первого канала показали пенсионерку Людмилу Касеву, которая благодаря интернету стала активно постигать веб-пространство. Также она нашла своих одноклассников, которых не видела много лет. Сейчас женщина активно использует интернет для связи с родными и близкими.