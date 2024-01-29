В Сыктывкаре торжественно открыли новый молодежный центр

29 января в столице Коми произошло торжественное открытие Молодежного центра.

Теперь на базе нового молодежного центра, который расположился в “Доме быта” будут находиться Комитет по молодежной политике и Ресурсный молодежный центр.

Открытие центра началось с торжественного мероприятия, на котором присутствовал глава республики.

“Нас должна слышать молодежь, в части того, ни куда мы хотим идти, а куда вы хотите идти. И в этом смысле в 2023 году мы уловили это настроение. И в конце, при подведении итогов, вы искренне радовались теми мероприятиями, которые проходили в рамках Года молодежи”, – заявил Владимир Уйба.



Глава Коми отметил, что это место выбиралось среди множества других.