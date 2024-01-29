В Сыктывкаре торжественно открыли новый молодежный центр
- 18:00 29 января
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- Олег Помидоров
29 января в столице Коми произошло торжественное открытие Молодежного центра.
Теперь на базе нового молодежного центра, который расположился в “Доме быта” будут находиться Комитет по молодежной политике и Ресурсный молодежный центр.
Открытие центра началось с торжественного мероприятия, на котором присутствовал глава республики.
“Нас должна слышать молодежь, в части того, ни куда мы хотим идти, а куда вы хотите идти. И в этом смысле в 2023 году мы уловили это настроение. И в конце, при подведении итогов, вы искренне радовались теми мероприятиями, которые проходили в рамках Года молодежи”, – заявил Владимир Уйба.
Глава Коми отметил, что это место выбиралось среди множества других.
“Это место – частная собственность, мы купили ее. На это потребовались дополнительные средства Мы думали, где отдыхает молодежь? Среди мест было названо это. И это я сейчас не про Дом быта. Вот сквер под часами рядом, бывший Макдоналдс и инфраструктура которая тут притягивает молодежь. И одно из мест было вот это. Зато – мы на мой взгляд правильно поймали тренд”, – добавляет Владимир Уйба.
“Нас ждет очень много интересных проектов. За вами будущее”, – обратился к молодежи председатель Комитета по молодежной политике Никита Марковченков.
После торжественной части, Владимир Уйба вместе с представителями комитета ознакомился с новым молодежным центром.
В конце встречи глава Коми оставил пожелания для региональной молодежи на интерактивной доске.
Затем, приглашенные спикеры начали проводить с участниками встречи тематические мастер-классы на актуальные для молодежи темы.
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