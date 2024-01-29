Печорец, что не выплатил долг по кредиту, остудил и финансовой организации еще 20 тысяч рублей

Житель Печоры, что не выплатил долг по кредиту, отсудил у финансовой организации еще 20 тысяч рублей. Об этом сообщили УФССП по Коми.

Как уточняется в материалах дела, кредитор столь активно пытался вернуть свои деньги, что сам попал под статью. Вместо допустимых четырех смс в неделю представители микрофинансовой организации (МФО) отправили шесть сообщений и таким образом нарушили законодательство.