Печорец, что не выплатил долг по кредиту, остудил и финансовой организации еще 20 тысяч рублей
- 08:06 29 января
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- Татьяна Зубова
Житель Печоры, что не выплатил долг по кредиту, отсудил у финансовой организации еще 20 тысяч рублей. Об этом сообщили УФССП по Коми.
Как уточняется в материалах дела, кредитор столь активно пытался вернуть свои деньги, что сам попал под статью. Вместо допустимых четырех смс в неделю представители микрофинансовой организации (МФО) отправили шесть сообщений и таким образом нарушили законодательство.
Должник не растерялся и тут же подал в суд, дабы защитить свои права.
В ходе административного расследования, правоохранители установили виновность МФО. Суд признал за компанией правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и оштрафовал ее представителей на 150 тысяч рублей. Кроме этого, 20 тысяч рублей организация выплатит должнику в качестве компенсации морального вреда.
Напомним, ранее в Коми мужчина отказался платить штраф за сбитого на дороге лося, и суд его поддержал.
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