В Верхней Максаковке планируют обустройство центра поселка

В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка планируется благоустройство центра поселка. Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, жители столичного поселка Верхняя Максаковка могут принять участие в выборе того, как нужно благоустроить новую общественную территорию.

В этом случае речь идет о центральной части поселка, где сейчас находится территория с древесной растительностью. В данный момент она не благоустроена, а местные жители используют ее в качестве транзита для пешеходов.

В последнее время на этом месте устанавливают новогоднюю ель, поэтому у жителей есть спрос на благоустройство этой территории.