В Верхней Максаковке планируют обустройство центра поселка
- 20:00 26 января
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- Олег Помидоров
В сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка планируется благоустройство центра поселка.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Сыктывкара, жители столичного поселка Верхняя Максаковка могут принять участие в выборе того, как нужно благоустроить новую общественную территорию.
В этом случае речь идет о центральной части поселка, где сейчас находится территория с древесной растительностью. В данный момент она не благоустроена, а местные жители используют ее в качестве транзита для пешеходов.
В последнее время на этом месте устанавливают новогоднюю ель, поэтому у жителей есть спрос на благоустройство этой территории.
Так как проект по благоустройству этого объекта включен в общественное обсуждение по федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” на 2025 год, жители поселка могут принять участие в обсуждениях.
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