16-летнюю девушку из Коми могут посадить на 20 лет за сбыт наркотиков
- 19:30 26 января
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- Олег Помидоров
Несовершеннолетнюю девушку из Ухты подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.
Следственный отдел города Ухты СУ СК России по Коми возбудил уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.
Следствие считает, что в декабре 2023 года, девушка получила от неизвестного лица в Интернете указание, на получение партии запрещенных веществ и впоследствии извлекла сверток с наркотиком в крупном размере. Девушка не смогла реализовать задуманное и сбыть наркотические вещества – правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.
Сейчас уголовное дело находится на стадии закрепления доказательной базы. Несовершеннолетней может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
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