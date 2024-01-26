16-летнюю девушку из Коми могут посадить на 20 лет за сбыт наркотиков

Несовершеннолетнюю девушку из Ухты подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Следственный отдел города Ухты СУ СК России по Коми возбудил уголовное дело в отношении 16-летней местной жительницы. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Следствие считает, что в декабре 2023 года, девушка получила от неизвестного лица в Интернете указание, на получение партии запрещенных веществ и впоследствии извлекла сверток с наркотиком в крупном размере. Девушка не смогла реализовать задуманное и сбыть наркотические вещества – правоохранители обнаружили и изъяли наркотики.