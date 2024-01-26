В Сыктывкаре будут искать нетрезвых водителей
- 18:30 26 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
С 26 по 29 января в столице Коми автоинспекторы проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием пьяных водителей.
Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, на протяжении четырех дней сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические мероприятия “Нетрезвый водитель”. Также сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на грубые нарушения правил дорожного движения.
В период проведения мероприятий будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. Также, стражи правопорядка планируют останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать каждого водителя. В случае отсутствия признаков опьянения, водитель сразу же сможет продолжить движение.
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