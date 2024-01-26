В Сыктывкаре будут искать нетрезвых водителей

С 26 по 29 января в столице Коми автоинспекторы проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение аварийности с участием пьяных водителей.

Как рассказали в ГИБДД по Сыктывкару, на протяжении четырех дней сотрудники Госавтоинспекции будут проводить профилактические мероприятия “Нетрезвый водитель”. Также сотрудники ГИБДД будут обращать особое внимание на грубые нарушения правил дорожного движения.