Известный экс-режиссер фильмов для взрослых купил дом в Коми

Известный бывший российский режиссер и продюсер фильмов для взрослых Боб Джек приобрел дом в селе Ыб.

Недавно, на своей странице ВКонтакте российский режиссер фильмов для взрослых Боб Джек рассказал о том, что приобрел дом в Республике Коми. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” связался со звездой, чтобы узнать, почему он приобрел себе недвижимость в республике.

Режиссер рассказал, что познакомил его с республикой местный этноблогер Генрих Немчинов.

“Как-то известный этноблогер Генрих Немчинов сделал мне необычное предложение. Они с ребятами отреставрировали старинный деревянный дом в Важгорте и решили подарить его какому-нибудь известному человеку, который согласился бы следить за этим имуществом. А заодно, чтобы новый владелец популяризировал Республику Коми и вообще сельскую жизнь. Правда, добраться до Важгорта тогда не получилось — что-то произошло с паромной переправой. Но интерес к приобретению своей недвижимости в ваших краях у меня остался”, – рассказывает Боб Джек.

После первой неудачной попытки приобрести дом в республики, продюсер наткнулся на видео в интернет одной из жительниц села Ыб в Коми.