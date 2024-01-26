Известный экс-режиссер фильмов для взрослых купил дом в Коми
- 18:00 26 января
- 0+
- Олег Помидоров
Известный бывший российский режиссер и продюсер фильмов для взрослых Боб Джек приобрел дом в селе Ыб.
Недавно, на своей странице ВКонтакте российский режиссер фильмов для взрослых Боб Джек рассказал о том, что приобрел дом в Республике Коми. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” связался со звездой, чтобы узнать, почему он приобрел себе недвижимость в республике.
Режиссер рассказал, что познакомил его с республикой местный этноблогер Генрих Немчинов.
“Как-то известный этноблогер Генрих Немчинов сделал мне необычное предложение. Они с ребятами отреставрировали старинный деревянный дом в Важгорте и решили подарить его какому-нибудь известному человеку, который согласился бы следить за этим имуществом. А заодно, чтобы новый владелец популяризировал Республику Коми и вообще сельскую жизнь. Правда, добраться до Важгорта тогда не получилось — что-то произошло с паромной переправой. Но интерес к приобретению своей недвижимости в ваших краях у меня остался”, – рассказывает Боб Джек.
После первой неудачной попытки приобрести дом в республики, продюсер наткнулся на видео в интернет одной из жительниц села Ыб в Коми.
“Позапрошлым летом я увидел в интернете ролик на коми языке. Симпатичная девушка на видео рассказывала о своей родовой избе-керке в Каргорте. Оказалось, что место, где находится дом, считается одним из самых красивых в республике. Я смотрел на изгиб реки Сысолы, на гору Ен Юр, на огромные ели, и вдруг понял, что хочу там жить. Хотя бы летом”, – делится Боб Джек.
Режиссер настолько влюбился в природу республики и увиденный дом на видео, что принялся искать тех, у кого можно его приобрести.
“Без особого труда я разыскал родственников девушки и купил у них этот дом. Всего за 200 тысяч рублей — традиционное жилище зырян с конюшней, двумя народными печками и, с ещё советских времен, имуществом — мебелью, телевизором и холодильником. Правда, в доме несколько лет никто не жил, одна балка с крыши просела до самой печки, и немного искривились полы. Зато там прекрасный вид на возвышенности и Сысолу. А рядом нашли окаменелые скелеты плезиозавров, мамонтенка и даже видели снежного человека. Кроме того, говорят, что где-то в окрестностях закопано легендарное золото чуди”, – сообщает мужчина.
Боб Джек отметил, что немного он понимает коми язык. Одна из его бывших супруг и ее подруги были коми-пермячками.
“Моя бывшая жена Таня Таня и несколько подружек были пермячками. А мое имя пишется вот так: Бӧб Джек. Переводите, как хотите, но у нас на особом коми сленге есть свое значение этих слов. Оно такое, очень своеобразное. Было придумано, чтобы посмеяться над американскими коллегами кинофестивалей для взрослых”, – делится Боб Джек.
У режиссера большие планы на Республику Коми. В ближайшем будущем он планирует наладить отношение с финно-угорским этнопарком. А в селе Каргорт, где ранее он приобрел дом, Боб планирует организовать горнолыжный курорт и сделать его знаменитым на всю страну.
Боб Джек – экс-порнорежиссер, писатель, композитор, певец и бывший продюсер музыкального проекта “Катя Самбука”. Также он является экс-супругом Кати Самбуки.
...