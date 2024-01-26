В Коми появился новый болотный заказник с краснокнижными растениями
- 13:00 26 января
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- Служба новостей
В регионе Коми в России был создан новый государственный природный заказник республиканского значения под названием "Усть-Пожегский". Решение о создании заказника было принято правительством Коми. Он расположен в Сыктывдинском районе, находится в 40 км на северо-запад от города Сыктывкара и занимает площадь 1 530 га.
Основная цель создания заказника состоит в сохранении мезоолиготрофной болотной системы и местообитаний редких видов растений. Эта особо охраняемая природная территория имеет гидрологический профиль, связанный с болотами. На территории заказника запрещена любая хозяйственная и другая деятельность, которая может нанести ущерб экосистеме.
Мезоолиготрофная болотная система Медла-Пэв-Нюр является частью этой природной территории. Она состоит из нескольких массивов, разделенных лесными грядами, островами и проточными топями. Торфяные залежи различных типов присутствуют на этой территории.
В центральной части болота деревья представлены единичными экземплярами или отсутствуют, но на повышениях микрорельефа можно встретить сосны. В травяно-кустарничковом ярусе преобладают типичные болотные кустарники и растения, такие как кассандра болотная, багульник болотный, подбел узколистный, голубика и морошка приземистая. На территории заказника также обнаружены росянка круглолистная, клюква болотная, клюква мелкоплодная, а также травы осока малоцветковая и пушица влагалищная. В напочвенном покрове преобладает сфагнум бурый, а моховой покров формируется несколькими видами сфагнов.
Микрорельеф заказника варьирует от склона кочковато-мочажинного до кочковатого, кочковато-топяного или топяного. На окраине болота и в перешейках между лесными островами можно наблюдать древесный ярус, представленный сосной обыкновенной, елью сибирской и березой пушистой.
На территории заказника было обнаружено более 70 таксонов растений, включая мохообразные. Некоторые из них, такие как пальчатокоренник пятнистый и любка двулистная, включены в Красную книгу Коми и требуют постоянного контроля численности популяций в природе.
В регионе Коми также функционируют другие особо охраняемые природные территории, включая Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник, национальные парки "Югыдва" и "Койгородский", а также природный заказник "Параськины озера". Кроме того, в регионе существуют 237 особо охраняемых природных территорий регионального значения, включая государственные природные заказники и памятники природы, а также две территории местного значения. Общая площадь республиканского заповедного фонда превышает 3 миллиона гектаров.
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