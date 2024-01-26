В Коми появился новый болотный заказник с краснокнижными растениями

В регионе Коми в России был создан новый государственный природный заказник республиканского значения под названием "Усть-Пожегский". Решение о создании заказника было принято правительством Коми. Он расположен в Сыктывдинском районе, находится в 40 км на северо-запад от города Сыктывкара и занимает площадь 1 530 га.

Основная цель создания заказника состоит в сохранении мезоолиготрофной болотной системы и местообитаний редких видов растений. Эта особо охраняемая природная территория имеет гидрологический профиль, связанный с болотами. На территории заказника запрещена любая хозяйственная и другая деятельность, которая может нанести ущерб экосистеме.