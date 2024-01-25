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У жителя Коми конфисковали автомобиль за пьяную езду

У жителя Коми конфисковали автомобиль за пьяную ездуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Однако мужчина не успел за него расплатиться.

Усть-Куломский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его обвинили в повторном управлении транспортом, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что ночью 16 декабря 2023 года молодой человек, которого ранее привлекали к административной ответственности за пьяную езду, повторно сел за руль в алкогольном опьянении. Мужчина решил поехать в бар за алкоголем, и недалеко от заведения был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Мужчина признал свою вину, объяснив, что сел за руль пьяным, надеясь остаться не замеченным.

Водителю назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также ему запретили управлять автомобилем два года, а транспорт на котором он совершил преступление будет конфискован в счет государства.

Оказалось, что машина была куплена в кредит, и он не был полностью закрыт. Поэтому мужчина продолжает выплачивать кредит за автотранспорт.
 

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