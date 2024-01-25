В Коми за неделю подешевели яйца
- 22:30 25 января
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- Олег Помидоров
Комистат опубликовал данные по изменению потребительных цен на товары и услуги в республике в период с 16 по 22 января.
Так например на прошлой неделе выросли цены на макаронные изделия – на 4,1%. Пшено подорожало на 3,7%. Сосиски и сардельки стали дороже на 2,2%. Чай, колбасы, хлеб, мука подорожала на 1,5-1,8%.
При этом было отмечено снижение цен на куриные яйца – на 4,6%. Сыры подешевели на 4,4%. Творог стал дешевле на 1,5%. Молоко, масло и свинина подешевели на 1,0-1,3%.
Капуста, морковь выросли в цене на 4,5-4,1%. Свекла и огурцы стали дороже на 2,5-2,4%. А помидоры напротив – подешевели на 1,2%.
Среди непродовольственных товаров отмечено повышение цен на туалетную бумагу – на 3,0%. Порошок подорожал на 1,3%. Подгузники и зубные щетки стали дешевле на 2,5-2,2%. Некоторые медикаменты стали дороже на 1,9-1,1%.
Цены на бензин выросли на 0,6%, а дизельное топливо не изменилось в цене.
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