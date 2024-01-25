В Коми за неделю подешевели яйца

Комистат опубликовал данные по изменению потребительных цен на товары и услуги в республике в период с 16 по 22 января.

Так например на прошлой неделе выросли цены на макаронные изделия – на 4,1%. Пшено подорожало на 3,7%. Сосиски и сардельки стали дороже на 2,2%. Чай, колбасы, хлеб, мука подорожала на 1,5-1,8%.