В Коми в 2023 году никому не удалось совершить побега из колонии
- 20:30 25 января
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- Олег Помидоров
Региональный УФСИН подвел итоги работы ведомства за 2023 год.
25 января руководитель УФСИН по Коми, генерал-майор внутренней службы Дмитрий Коновалов рассказал, что сейчас в регионе каждый четвертый осужденный отбывает наказание за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждый третий осужденный получил лишение свободы за незаконный оборот наркотиков.
87% лиц, содержащихся в колониях, отбывают свое наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Также в течение 2023 года, работники УФСИН выявили и изъяли 115 сотовых телефонов. За попытку передачи запрещенных предметов было задержано 15 человек. У них изъяли 37 мобильников и 8 сим-карт. К ответственности привлекли 10 нарушителей.
В ходе работы ведомства, в 2023 году не было допущено побегов из-под охраны и при конвоировании, а также других происшествий. Общая оценка работы УФСИН была оценена руководителем как удовлетворительная.
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