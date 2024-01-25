В Коми в 2023 году никому не удалось совершить побега из колонии

Региональный УФСИН подвел итоги работы ведомства за 2023 год. 25 января руководитель УФСИН по Коми, генерал-майор внутренней службы Дмитрий Коновалов рассказал, что сейчас в регионе каждый четвертый осужденный отбывает наказание за убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждый третий осужденный получил лишение свободы за незаконный оборот наркотиков.

87% лиц, содержащихся в колониях, отбывают свое наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также в течение 2023 года, работники УФСИН выявили и изъяли 115 сотовых телефонов. За попытку передачи запрещенных предметов было задержано 15 человек. У них изъяли 37 мобильников и 8 сим-карт. К ответственности привлекли 10 нарушителей.