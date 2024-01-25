В Коми в автоаварии погиб молодой человек
- 19:30 25 января
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- Олег Помидоров
Фото МЧС по Коми
Вечером 25 января в Сысольском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и груженой фуры.
Как сообщили в МЧС Коми, вечером 25 января на 668 километре федеральной трассы “Чебоксары-Сыктывкар” недалеко от села Куратово произошла автомобильная авария с участием груженой фуры и легкового автомобиля.
В результате ДТП автомобиль оказался под прицепом фуры. Внутри находился водитель транспортного средства 2003 года рождения. Из-за аварии молодой человек погиб. Спасатели вызволили тело из автомобиля и передали полиции. Водитель большегруза не пострадал
Сейчас движение организовано на данном участке по одной полосе до окончания оформления ДТП.
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