В Коми в автоаварии погиб молодой человек

Вечером 25 января в Сысольском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и груженой фуры. Как сообщили в МЧС Коми, вечером 25 января на 668 километре федеральной трассы “Чебоксары-Сыктывкар” недалеко от села Куратово произошла автомобильная авария с участием груженой фуры и легкового автомобиля.

В результате ДТП автомобиль оказался под прицепом фуры. Внутри находился водитель транспортного средства 2003 года рождения. Из-за аварии молодой человек погиб. Спасатели вызволили тело из автомобиля и передали полиции. Водитель большегруза не пострадал