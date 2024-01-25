Мэр Сыктывкара рассказал о строительстве моста в местечке Алешино

Экспертиза состоялась 28 декабря прошлого года. В настоящее время администрация города ищет инвесторов для реализации программы. Они также направили заявку в Министерство строительства и ЖКХ Республики Коми с просьбой включить строительство моста в адресную инвестиционную программу.

Планируется, что понтонный мост будет иметь протяженность 600 метров и станет единственной дорогой из Сыктывкара в поселки Седкыркещ, Трехозерка и другие населенные пункты, входящие в состав Сыктывдинского района. Мост будет иметь две полосы для автомобильного движения, а также освещение и другие необходимые коммуникации.