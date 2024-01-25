Ремонт Пушкинской гимназии в Сыктывкаре затянется

Ремонтные работы предполагают обновление кровли, полов, потолков, внутренних инженерных сетей, а также замену окон и дверей. Объявленный электронный конкурс на выбор подрядчика не принес результатов, поэтому был объявлен повторный поиск подрядчика, и итоги будут объявлены 12 февраля. Стоимость ремонта осталась прежней - 116,5 млн рублей, а новый срок завершения работ указан как 31 мая 2025 года.

Здание гимназии имени Пушкина имеет историческое значение, так как в нем была провозглашена советская власть в Усть-Сысольске в январе 1918 года, а также состоялся I съезд коммунистов Коми края через три года. В 1922 году здесь также прошел съезд Советов, который провозгласил создание Коми и Зырянской автономных областей.