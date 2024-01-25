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Ученые не стали скрывать, что резкая потеря веса после 40 лет может оказаться раком

Ученые не стали скрывать, что резкая потеря веса после 40 лет может оказаться раком

Гарвардские специалисты провели исследование, в результате которого они выяснили, что непреднамеренное похудение может быть связано с различными заболеваниями, особенно с раком. Обычно организм не дает сигналов о заболевании, и поэтому похудение может быть первым признаком.

Особенно важно обратить внимание на похудение у людей после 40 лет. Если вес снижается быстро и значительно, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования.

Однако непреднамеренное похудение не является признаком рака всех органов. Например, при раке головного мозга или раке кожи вес не снижается. Это было подтверждено в эксперименте, в котором участвовало более 157 тысяч человек. У 16 тысяч из них был выявлен рак после обследования.

Исследование показало, что если человек быстро теряет вес, то вероятность развития рака в течение года у него возрастает на 57 процентов. Эта информация была опубликована в журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).

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