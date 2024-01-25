Ученые не стали скрывать, что резкая потеря веса после 40 лет может оказаться раком
- 13:00 25 января
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- Служба новостей
Гарвардские специалисты провели исследование, в результате которого они выяснили, что непреднамеренное похудение может быть связано с различными заболеваниями, особенно с раком. Обычно организм не дает сигналов о заболевании, и поэтому похудение может быть первым признаком.
Особенно важно обратить внимание на похудение у людей после 40 лет. Если вес снижается быстро и значительно, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования.
Однако непреднамеренное похудение не является признаком рака всех органов. Например, при раке головного мозга или раке кожи вес не снижается. Это было подтверждено в эксперименте, в котором участвовало более 157 тысяч человек. У 16 тысяч из них был выявлен рак после обследования.
Исследование показало, что если человек быстро теряет вес, то вероятность развития рака в течение года у него возрастает на 57 процентов. Эта информация была опубликована в журнале The Journal of the American Medical Association (JAMA).
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