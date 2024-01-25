Ученые не стали скрывать, что резкая потеря веса после 40 лет может оказаться раком

Гарвардские специалисты провели исследование, в результате которого они выяснили, что непреднамеренное похудение может быть связано с различными заболеваниями, особенно с раком. Обычно организм не дает сигналов о заболевании, и поэтому похудение может быть первым признаком.

Особенно важно обратить внимание на похудение у людей после 40 лет. Если вес снижается быстро и значительно, рекомендуется обратиться к врачу для дальнейшего обследования.