В Сыктывкаре ищут подрядчика, который отремонтирует дорогу к автовокзалу и Човскому кладбищу

В Сыктывкаре объявлен аукцион на ремонт еще двух дорог. Начальная максимальная стоимость контракта составляет порядка 53 млн рублей, сообщает МКП "Дорожное хозяйство". На эту сумму подрядчику будет необходимо отремонтировать подъезд к сыктывкарскому автовокзалу по улице Морозова и кладбищу в п. Верхний Чов.

Работы, так же как и на других объектах, будут проводится с 20 апреля по 30 сентября 2024 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На Морозова будет отремонтировано дорожное покрытие и тротуар по четной стороне улицы. На автомобильной дороге "подъезд к кладбищу п. Верхний Чов" будет произведена укладка нового асфальтобетонного покрытия и замена старых водопропускных труб, а также установка нового современного остановочного комплекса.