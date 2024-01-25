Владимир Голдин попросил прощения у сыктывкарских мам за неудобства школьников
- 10:30 25 января
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- Служба новостей
Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, в ходе прямой линии на телеканале "Юрган", рассказал о том, как организован образовательный процесс в городе во время проведения капитального ремонта школ. Родители выразили свою обеспокоенность переездом школьников и опасениями относительно качества обучения.
Владимир Голдин начал с извинения за неудобства, вызванные проведением капремонтов. Однако он подчеркнул, что городу необходимы современные школы с современным оборудованием.
Мэр сообщил, что город получил финансирование в размере 1 миллиарда рублей из федерального бюджета. Однако, выполнить все необходимые работы только в летний период невозможно, поэтому ремонт займет от 8 до 10 месяцев. Власти города постоянно общаются с родительскими комитетами и руководством школ, стараясь решить возникающие проблемы. Они стремятся обеспечить комфортный процесс обучения.
Стоит отметить, что в рамках федеральной программы "Модернизация школьных систем образования" республика Коми планирует в 2024-2025 годах провести капитальный ремонт 20 школ в 8 муниципалитетах. Самый крупный объем работ запланирован в Сыктывкаре, где планируется капитальный ремонт 9 школ.
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