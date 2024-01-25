Владимир Голдин попросил прощения у сыктывкарских мам за неудобства школьников

Мэр Сыктывкара, Владимир Голдин, в ходе прямой линии на телеканале "Юрган", рассказал о том, как организован образовательный процесс в городе во время проведения капитального ремонта школ. Родители выразили свою обеспокоенность переездом школьников и опасениями относительно качества обучения.

Владимир Голдин начал с извинения за неудобства, вызванные проведением капремонтов. Однако он подчеркнул, что городу необходимы современные школы с современным оборудованием.