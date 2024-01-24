В Коми двое мужчин получили срок за незаконную ловлю рыбы

Районный суд установил, что обвиняемые незаконно выловили десять экземпляров плотвы, восемь окуней, 96 лещей, три щуки, 17 язей и 85 густер. Жители Республики Коми своими действиями нанесли ущерб водным биологическим ресурсам свыше 200 тысяч рублей.

По итогу суд приговорил каждого к наказанию в виде лишения свободы условно сроком на шесть месяцев. Также у мужчин конфисковали надувную лодку с подвесным мотором, на котором они совершили преступление.

Приговор еще не вступил в законную силу.

