В Коми двое мужчин получили срок за незаконную ловлю рыбы
- 22:00 24 января
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Корткеросский районный суд вынес обвинительный приговор двоим мужчинам за незаконную ловлю рыбы. Об этом рассказала пресс-служба судов Республики Коми.
Районный суд установил, что обвиняемые незаконно выловили десять экземпляров плотвы, восемь окуней, 96 лещей, три щуки, 17 язей и 85 густер. Жители Республики Коми своими действиями нанесли ущерб водным биологическим ресурсам свыше 200 тысяч рублей.
По итогу суд приговорил каждого к наказанию в виде лишения свободы условно сроком на шесть месяцев. Также у мужчин конфисковали надувную лодку с подвесным мотором, на котором они совершили преступление.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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