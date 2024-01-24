В Сыктывкаре благоустроят территорию возле Дворца пионеров

Как рассказали в сыктывкарской мэрии, в 2024 году планируется благоустройство территории возле здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи.

По проекту на территории планируется установка скамеек, урн, современных стильных светильников, а также организация велопарковки и прогулочных дорожек. Также возле Дворца творчества обновят автобусную остановку. Кроме того, на заднем дворе здания будет оборудована спортивная площадка. Также на макете проекта видно, что здесь появится канатный комплекс, выставочный стенд, сцена и амфитеатр.