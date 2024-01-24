В Сыктывкаре благоустроят территорию возле Дворца пионеров
- 19:30 24 января
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- Олег Помидоров
Как рассказали в сыктывкарской мэрии, в 2024 году планируется благоустройство территории возле здания Дворца творчества детей и учащейся молодежи.
По проекту на территории планируется установка скамеек, урн, современных стильных светильников, а также организация велопарковки и прогулочных дорожек. Также возле Дворца творчества обновят автобусную остановку. Кроме того, на заднем дворе здания будет оборудована спортивная площадка. Также на макете проекта видно, что здесь появится канатный комплекс, выставочный стенд, сцена и амфитеатр.
На территории высадят разные виды деревьев и кустарников. Вместо обычного газона здесь будет создан луговой покров. Начиная с 2019 года по программе "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено 90 объектов.
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