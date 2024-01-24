В Коми из леса эвакуировали целую семью

Выяснилось, что днем ранее – 22 января, 37-летний мужчина, 27-летняя женщина и их несовершеннолетний сын поехали кататься на мотособаке по Кажимскому пруду. Однако в ходе катания, семья попала в наледь и застряла. Далее они уже пешком направились к охотничьей избушке и позвонили в службу 112.