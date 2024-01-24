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В Коми из леса эвакуировали целую семью

В Коми из леса эвакуировали целую семьюФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Койгородской районе Республики Коми из леса эвакуировали мужчину, женщину и пятилетнего ребенка.

Как рассказали “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС, 23 января спасатели сыктывкарского аварийно-спасательного отряда выезжали в лес на помощь отдыхающим.

Выяснилось, что днем ранее – 22 января, 37-летний мужчина, 27-летняя женщина и их несовершеннолетний сын поехали кататься на мотособаке по Кажимскому пруду. Однако в ходе катания, семья попала в наледь и застряла. Далее они уже пешком направились к охотничьей избушке и позвонили в службу 112.

На помощь семье выехали профессиональные спасатели. Они эвакуировали пострадавших людей на снегоходе в ближайший населенный пункт.

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