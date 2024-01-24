В Коми из леса эвакуировали целую семью
- 18:30 24 января
- 0+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Койгородской районе Республики Коми из леса эвакуировали мужчину, женщину и пятилетнего ребенка.
Как рассказали “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС, 23 января спасатели сыктывкарского аварийно-спасательного отряда выезжали в лес на помощь отдыхающим.
Выяснилось, что днем ранее – 22 января, 37-летний мужчина, 27-летняя женщина и их несовершеннолетний сын поехали кататься на мотособаке по Кажимскому пруду. Однако в ходе катания, семья попала в наледь и застряла. Далее они уже пешком направились к охотничьей избушке и позвонили в службу 112.
На помощь семье выехали профессиональные спасатели. Они эвакуировали пострадавших людей на снегоходе в ближайший населенный пункт.
...