Одна из больниц Коми задолжала бизнесменам более 15 млн рублей
- 16:15 24 января
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- Служба новостей
Троицко-Печорская центральная районная больница стала объектом новых скандалов, связанных с задолженностью перед государством и бизнес-партнерами. Пресс-служба прокуратуры Коми сообщила, что больница задолжала более 15 миллионов рублей по государственным контрактам.
Проверка, проведенная в 2023 году, выявила, что больница не выполнила 102 государственных контракта, которые касались поставки важных медицинских товаров, лекарств и оборудования. Также были невыплаты энергоснабжающим организациям за период октябрь-декабрь 2023 года.
Общая сумма задолженности больницы перед бизнес-партнерами составила более 15,2 миллионов рублей. Эта ситуация вызывает серьезное беспокойство, так как доступность необходимой медицинской помощи должна быть приоритетом для любого медицинского учреждения.
Прокуратура приняла меры и внесла два представления. В результате их рассмотрения администрация больницы приняла решение полностью расплатиться с поставщиками и энергоснабжающими организациями в кратчайшие сроки. Они обязались выполнить свои обязательства по государственным контрактам, чтобы восстановить доверие пациентов и партнеров.
Тем не менее, эта ситуация нанесла ущерб репутации больницы. Пациенты и их родственники надеются, что администрация примет все необходимые меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем. Задержки в поставках лекарств и медицинских товаров могут серьезно повлиять на здоровье людей, особенно на тех, кто нуждается в непрерывной медицинской помощи.
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