Одна из больниц Коми задолжала бизнесменам более 15 млн рублей

Троицко-Печорская центральная районная больница стала объектом новых скандалов, связанных с задолженностью перед государством и бизнес-партнерами. Пресс-служба прокуратуры Коми сообщила, что больница задолжала более 15 миллионов рублей по государственным контрактам.

Проверка, проведенная в 2023 году, выявила, что больница не выполнила 102 государственных контракта, которые касались поставки важных медицинских товаров, лекарств и оборудования. Также были невыплаты энергоснабжающим организациям за период октябрь-декабрь 2023 года.